Париж, , 13:19 — REGNUM После того, как правительство Франции обнародовало стратегию выхода из карантина, включающую действие комендантского часа 31 декабря и продолжительное закрытие театров и кинотеатров, местные СМИ прозвали премьер-министра страны Жана Кастекса «анти Санта-Клаусом».

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Как сообщает Le Parisien, в пятницу, 11 декабря, Кастекс «устроил нам грустный праздник», запретив собираться группами более шести взрослых человек и выходить на улицу позднее 20:00, чтобы остановить распространение вируса SARS-CoV-2 в новогодние праздники.

Журналисты газеты Le Figaro охарактеризовали новость как «холодный душ», а сотрудники издания Le Courrier Picard даже обвинили главу правительства в «авторитарном патернализме».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря премьер-министр Франции объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения.

В ходе пресс-конференции глава французского правительства заявил, что комендантский час с 15 декабря будет действовать не с 21:00 до 07:00, как ранее, а с 20:00 до 06:00, а его соблюдение будет «жестко контролироваться». Нарушители получат штраф в размере 135 евро.

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