Киев, , 13:15 — REGNUM Основа урегулирования конфликта в Донбассе остается политико-дипломатической, заявил на брифинге 11 декабря спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Арестович отметил, что действуя таким образом, Украина сохраняет репутацию страны, выполняющей международные договоренности, которые она подписала — «хотя они сложные и тяжелые» (видимо, речь идет о минских соглашениях по урегулированию в Донбассе — ИА REGNUM).

Одновременно, подчеркнул он, залогом этого урегулирования является всестороннее развитие Вооруженных сил, всего сектора национальной безопасности и обороны, спецслужб, сотрудничество с нашими партнерами.

«Лучшим образцом такого сотрудничества мы считаем совместные учения, проведенные в сентябре с Вооруженными силами Соединенных Штатов и Великобритании», — сказал украинский спикер.

ИА REGNUM отмечает, что на этом же брифинге Арестович заявил, что Украина квалифицирует происходящее сейчас в рамках урегулирования ситуации в Донбассе как «очень-очень-очень медленное продвижение». Соответственно, подчеркнул он, формальных и неформальных оснований для перехода к каким-то других форматам урегулирования в настоящий момент нет.