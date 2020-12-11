Ново-Огарево, Московская область, , 13:10 — REGNUM Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают развиваться. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Несмотря на то, что эта работа велась в непростых условиях, связанных с распространением пандемии коронавируса, нам вместе удалось всё-таки многого добиться. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС продолжали успешно развиваться. Об этом свидетельствует и солидный пакет решений и договорённостей, подготовленных для утверждения на сегодняшнем заседании Высшего евразийского экономического совета», — заявил Путин.

«Я убеждён, что реализация будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия в торговле, в инвестициях, экономике в целом, финансах, промышленности и энергетике, да и во всех других сферах», — подчеркнул он.