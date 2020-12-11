Москва, , 13:21 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что власти 18 штатов будут добиваться отмены результатов президентских выборов в ключевых штатах страны, вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Разницы от того, кто будет президентом, для бедных слоёв населения никакой. Любой власти в Америке интересен средний класс и элита. Именно они стимулируют экономику. Фермер из Техаса не купит Порше или квартиру на Манхэттене. Скорее фермер наоборот, попросит дотаций или снижения налогов. Любое государство живёт за счёт поступления налогов. Кто больше даст это прирост: фермер или представитель среднего класса?», — обращается пользователь под псевдонимом «Hakuna Matata».

Часть блогеров пришла к выводу, что США больше не удастся восстановить свою репутацию в мире. Пользователи уверены, что последние выборы показали, насколько фальшивым может оказаться голосование.

«Вернуть доверие мировому сообществу американцы уже не в состоянии. В начальной стадии был просто шок, для всех без исключения, что такое вообще может быть. За период выборов, американцы доказали, что в США возможно всё. Вероятнее всего у республиканцев появились реальные факты мошенничества и подтасовки огромного количества в период письменного подсчёта голосов. Сам факт того, что республиканцев не допускали к участию при подсчёте голосов, это уже преступление. В общем и целом, ждём-с», — пишет Wladimir M.

Многие комментаторы сообщили о своём неверии по поводу того, что Трамп сможет переломить ход голосования в свою сторону. Они считают, что у Республиканцев попросту нет достаточного количества доказательств фальсификаций на выборах, чтобы убедить суд отменить результаты.

«По закону, один штат не может вмешиваться в выборы другого штата. Эта инициатива Трампа пролетит так же, как и пролетели все остальные. Все иски, поданные его адвокатами, были возвращены судами обратно за неимением доказательной базы. Так что мимо!», — считает Николай П.

Некоторые предположили, что данные выборы приведут к тому, что США расколется на две отдельные страны. Они уверены, что голосование показало насколько сильно расколото американское общество.

«Видимо, скоро будет две Америки. Одна для Трампа — СШАТ, а вторая для Байдена — СШАБ. Надо срочно им помочь. Они ведь помогают тоже, к примеру, Украине, Югославии, Ираку, Ливии. Где только их демократии нет», — пишет пользователь «Ос».

Напомним, 10 декабря действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что власти 18 штатов будут добиваться отмены результатов президентских выборов в ключевых штатах страны.