Москва, , 13:13 — REGNUM Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам будет проведено 23 декабря. Об этом 11 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что он не может сказать, подпишет ли глава Российского государства к данному сроку указ о новом составе Госсовета РФ.

«Подпишет президент или нет, я вам не могу сказать», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет 11 декабря оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.