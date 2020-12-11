Бишкек, , 13:04 — REGNUM Правительство США внесло бывшего заместителя председателя таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова и его супругу Уулкан Тургунову в список Магнитского.

По словам госсекретаря Майкла Помпео, санкции против четы Матраимовых введены потому, что американские власти обвиняют их в коррупции.

«Только вместе мы можем противостоять коррупции и призвать к ответственности за нарушение прав человека во всем мире», — написал глава госдепартамента США на своей странице в Twitter.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 51,3 млрд рублей) из Киргизии.

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