Москва, , 13:04 — REGNUM В ходе саммита лидеров стран Европейского экономического союза (ЕАЭС) планируется утвердить документ о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом сегодня, 11 декабря, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, у мероприятия, значительная часть которого будет проходить в открытом режиме, обширная повестка.

«Конечно, свой отпечаток накладывает пандемия», — отметил Песков, добавив, что большая часть обсуждения будет посвящена именно реализации плана совместных действий по борьбе эпидемией.

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Как сообщало ИА REGNUM, заседание Высшего Евразийского экономического совета, который будет проведен в формате видеосвязи, состоится 11 декабря. Участие в нём примет президент России Владимир Путин.