Ереван, , 12:52 — REGNUM Участники акций протеста в Ереване, требующие ухода в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что протестующими был перекрыт перекресток улиц Молдовака (Молдавская) — Тотовенц в Норкском массиве в Ереване.

Также отмечается, что прибывшие на место протестной акции полицейские оттеснили ее участников с проезжей части и в настоящее время движение восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение поездов ереванского метро, ранее прерванное из-за акций протеста, было восстановлено.

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