Найроби, , 12:51 — REGNUM Верховный судья Кении Дэвид Марага официально ушел в отставку в пятницу, 11 декабря. Об этом сообщает BBC Swahili.

По информации репортёров, Марага вошёл в историю, когда суд под его председательством вынес вердикт об отмене итогов президентских выборов 2017 года.

В Кении его повсеместно признают за то, что он восстановил веру в независимость судебной власти с момента вступления в должность в октябре 2016 года.

Судья Марага является 14-м Верховным судьей восточноафриканской страны, согласно сообщениям местных СМИ.

69-летний судья Марага окончил юридический факультет Университета Найроби прежде чем заняться частной практикой. Он был назначен судьей в 2003 году и был принят в Апелляционный суд в 2012 году.

Заместитель главного судьи Филомена Мвилу будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока комиссия по судебной службе не назначит следующего Верховного судью.