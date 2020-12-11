Москва, , 12:45 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») удивлен тем, что в поле зрения правительства РФ попали цены только на сахар и подсолнечное масло.

«Почему-то лишь сахар и подсолнечное масло попали в поле зрения министров. Это что, такая либеральная диета экономического блока? Надо сообщить господам из правительства, что россияне питаются не только сахаром и подсолнечным маслом», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию, и потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с министрами ситуацию с ценами на продукты питания, он раскритиковал министров за то, что те пропустили ситуацию с ростом стоимости еды. Было принято решение зафиксировать цены на масло и сахар

Сегодня, 11 декабря, Минсельхоз РФ планирует представить комплекс мер по стабилизации цен на продовольствие, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы перевел на русский язык нетленку Мишустина о ценах