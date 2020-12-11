Москва, , 12:48 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведет 11 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 11 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь.

Кроме этого, Песков рассказал, что президент РФ также проведет 11 декабря встречу с председателем российского Конституционного суда Валерием Зорькиным в преддверии Дня Конституции, который отмечается в России 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ заявил, что решение о месте лечения пациента должно определяться только врачами.