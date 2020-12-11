Киев, , 12:44 — REGNUM На Украине полный локдаун могут ввести и раньше запланированной даты — 8 января, заявил в эфире украинского телевидения депутат Рады, глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Парламентарий подчеркнул, что несмотря на утвержденное решение правительства, если ситуация будет ухудшаться, «никто не будет ждать 8 января».

Он прогнозирует, что декабрь Украина пройдет со средними показателями в 16 тысяч новых случаев коронавируса в сутки, а новогодние праздники дадут резкое увеличение заболеваемости.

Депутат подчеркнул, что в случае избрания новой даты начала локдауна граждан в любом случае об этом предупредят за семь дней до начала его действия.

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря правительство Украины утвердило решение о введении в стране жесткого карантина с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом уточнил, что правительство оставляет за собой право вводить локдаун безотлагательно — в случае резкого повышения заболеваемости коронавирусом.