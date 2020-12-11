Анкара, , 12:48 — REGNUM США проявляют неуважение к важному партнёру по НАТО, намереваясь ввести против Турции санкции из-за закупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.

Речь идёт о возможных ограничениях со стороны США в отношении турецкого секретариата оборонной промышленности и его главы Исмаила Демира. О них может быть объявлено в ближайшее время.

«Применение санкций CAATSA против Турции являются неуважением к очень важному партнеру по НАТО», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА, Турция начала получать российские системы ПВО С-400 летом 2019 года. США требовали, чтобы Анкара отказалась от этих поставок, а взамен приобрела американские комплексы Patriot.

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