Брюссель, , 12:59 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что питает «очень слабые надежды» на заключение соглашения о торговых отношениях с Великобританией после окончательного выхода последней из организации.

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 11 декабря, глава Еврокомиссии сообщила лидерам стран Евросоюза на саммите в Брюсселе, что вероятность заключения сделки с Лондоном очень низка, а «возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения выше, чем с соглашением».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран — членов ЕС подготовиться к внедрению специальных мер на случай Brexit без торгового соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии призвала страны готовиться к Brexit без сделки

Читайте развитие сюжета: Brexit без сделки «очень, очень вероятен» — Борис Джонсон