Киев, , 12:36 — REGNUM Украина квалифицирует происходящее сейчас в рамках урегулирования ситуации в Донбассе как «очень-очень-очень медленное продвижение», заявил на брифинге 11 декабря спикер украинской делегации на переговорах Алексей Арестович.

Арестович констатировал, что Россия также все еще «сохраняет процесс», пока дела идут по плану «А», соответственно, формальных и неформальных оснований для перехода к каким-то других форматам урегулирования в настоящий момент нет.

Спикер Киева отметил, что на днях стороны подтвердили желание провести встречу в «нормандском формате» на уровне политических советников.

«То есть, «нормандский формат» и процесс существует — хотя он и продвигается по капле — но он, тем не менее, есть», — заявил представитель Украины.

Арестович отметил, что все проблемные моменты решаются крайне медленно, а наиболее медленное продвижение, по его мнению, в самом «болезненном» вопросе — в освобождении взаимно удерживаемых лиц.

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря глава украинской делегацииЛеонид Кравчук заявил, чтоУкраина еще не разработала так называемый план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. В декабре прошлого года президент Зеленский заявлял, что отводит год на урегулирование конфликта в Донбассе в рамках минских договоренностей, после чего Киев будет применять принципиально другой план.