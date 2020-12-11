Кишинёв, , 12:35 — REGNUM Депутат от молдавской Партии социалистов Владимир Головатюк предложен действующим президентом Молдавии Игорем Додоном на должность посла республики в России. Об этом нынешний молдавский лидер заявил 11 декабря во время телепередачи «Президент отвечает»

«Был направлен запрос на получение одобрения с российской стороны для кандидатуры на пост посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка — председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам», — сказал Додон.

Также он отметил, что Головатюка признают настоящим профессионалом, хорошим экономистом и политиком даже оппоненты молдавских социалистов и указал, что считает, что новый посол Молдавии в РФ сможет вывести на новый уровень взаимоотношения с российской стороной.

При этом ранее бывший посол Молдавии в РФ Андрей Негуца был отозван из-за инцидента с контрабандой анаболиков, которые пытались вывезти из Молдавии на автомобиле с номерными знаками молдавского посольства в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий молдавский президент Игорь Додон намеревается вместе с руководством крупнейшей в стране Партии социалистов Республики страны (ПСРМ) приехать 25 декабря в Москву.