Киев, , 12:26 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет «настаивать» на выводе российских военных из Приднестровья.

Об этом он сказал 10 декабря в ходе переговоров с избранным президентом Молдавии Майей Санду, сообщает пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

«Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», — заявил Кулеба.

Как именно это предполагается осуществить, украинский министр не сообщил.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность Санду за ее «четкую и последовательную» позицию относительно осуждения «агрессии и оккупации» Крыма. Глава МИД Украины в очередной раз напомнил о необходимости активного участие в новом проекте Киева «Крымская платформа».

ИА REGNUM напоминает, что, вероятно, в качестве компенсации за позицию по Крыму предыдущего президента Молдавии Игоря Додона сейчас Киев требует от республики максимально активного участия в проекте «Крымская платформа». За последние дни соответствующие заявления прозвучали несколько раз — в частности, на переговорах с послом Молдавии в Киеве, а также на встрече глав МИД Украины и Молдавии.

Также накануне в МИД Украины назвали новый «фундаментальный принцип» отношений стран: «безопасность Молдовы — это наша безопасность, а безопасность Украины — это ваша безопасность», что, видимо, имеет прямое отношение к теме вывода российских военных из Приднестровья.