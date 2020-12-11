Богота, , 12:20 — REGNUM Посол Индонезии в Колумбии Прийо Исванто получил награду от Университета дель Сину за вклад в развитие двусторонних отношений, сообщает Antara.

Посол Индонезии был удостоен награды за то, что внес вклад в развитие отношений между Колумбией и Индонезией, особенно в разгар пандемии.

«Эта награда — честь для индонезийского народа, признание того, что сотрудничество между Индонезией и Колумбией расширяется, а имидж Индонезии становится все более позитивным и хорошо известен в Колумбии», — заявил посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года посольство Индонезии в Лиме поможет 98 индонезийским гражданам вернуться домой.

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