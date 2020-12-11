Брюссель, , 12:25 — REGNUM Главы государств и правительств Евросоюза утвердили задачу по сокращению углеродных выбросов. К 2030 году они должны составить 45% относительно уровня 1990 года, написал глава Евросовета Шарль Мишель 11 декабря в Twitter.

«Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году», — отметил Мишель. Он добавил, что Евросоюз лидирует в мире в сфере борьбы с изменением климата.

Заявленная задача масштабнее обязательств, которые существовали до текущего момента — сокращение выбросов на 40% к 2030 году. Более жёсткие нормы нужны для достижения поставленной Еврокомиссией цели — обнулению углеродных выбросов в ЕС к 2050 году.

В ходе дискуссии, которая длилась пять часов, лидеры ЕС согласовывали объём сокращения выбросов. При этом Польша требовала особых условий в связи с тем, что получает до 70% своей электроэнергии на «грязных» угольных ТЭС, а ряд государств заявил, что им нужно дополнительное финансирование из-за ужесточения климатических обязательств.

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