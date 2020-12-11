Кишинёв, , 12:15 — REGNUM Действующий молдавский президент Игорь Додон намеревается вместе с руководством крупнейшей в стране Партии социалистов Республики страны (ПСРМ) приехать 25 декабря с Москву. Он заявил об этом 11 декабря во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

«Вечером 24 декабря отправляюсь в Москву. На 25 декабря запланировано много встреч, не буду вдаваться в подробности сейчас», — рассказал действующий молдавский лидер.

Также Додон подчеркнул, что запланированные им в столице России встречи являются очень важными и уточнил, что он едет в Москву вместе с руководством ПСРМ.

При этом на 24 декабря в Кишиневе запланирована инаугурация избранного президента Молдавии — Майи Санду, на которой также будет находиться действующий лидер Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины и дальше будут выступать за территориальную целостность Молдавии и намерены настаивать на выводе российских войск из Приднестровья.