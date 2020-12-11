Путин призвал ЕАЭС расширить соглашение о маркировке товаров
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны расширять успешный опыт использования маркировки товаров для борьбы с контрафактом. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Мигель Диас-Канель: «Для Кубы испытание пандемией достигло масштабов, не поддающихся количественной оценке».
Путин заявил о разработке мобильного приложения для стран ЕАЭС
В России предложена идея мобильного приложения для упрощения административных порядков при передвижении граждан между странами ЕАЭС. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Путин: цифровая повестка ЕАЭС успешно реализуется
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли больших успехов в сотрудничестве по передовым информационным технологиям. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Лукашенко назвал Додона ведущим политиком Молдавии.
Экономический кризис стимулирует участников ЕАЭС к интеграции — Путин
Тяжёлая экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса стимулирует стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к дальнейшему укреплению связей. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией.
Путин призвал страны ЕАЭС к участию в исследованиях вакцины от коронавируса
Россия оказывает широкомасштабную помощь странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Россия продолжит поставки медикаментов партнёрам по ЕАЭС — Путин
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли оперативно наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Путин: пандемия не подорвала интеграционные процессы ЕАЭС
Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают развиваться. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Путин: «Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств».
Президент РФ Владимир Путин: интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС продолжили успешно развиваться и в 2020 году.
Мамытов: «Наша молодая организация готова противостоять любым вызовам и угрозам современности».
Мамытов указал на снижение экономической активности стран из-за коронавируса.
Талант Мамытов: участие в ЕАЭС является приоритетным направлением внешней политики Киргизии.
Касым-Жомарт Токаев: 2020 год стал для всех тяжёлым испытанием, что отразилось на экономиках стран.
В 2021 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану.
Узбекистан и Куба получают статус наблюдателей в ЕАЭС.
Пашинян поблагодарил Россию за помощь в противодействии распространению пандемии.
Никол Пашинян: «Трудности сплотили нас».
Назарбаев: «Главная задача перед всеми нами — победить пандемию».
Главным бенефициаром уходящего года стала мировая IT-индустрия, отметил Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев: потенциал взаимной торговли наших стран, к сожалению, не реализован.
Назарбаев: нам нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов наших стран.
Назарбаев: пандемия показала важнейшую роль государства в кризисные времена.
Почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев: 2020 год был насыщен негативными событиями, включая тяжелейшую пандемию.
Лукашенко: «Убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится в следующем году».
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции.
В заседании принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Председательствует президент Белоруссии Александр Лукашенко.