Президент РФ Владимир Путин 11 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдёт в формате видеоконференции.

На заседании рассмотрят актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, в том числе противодействие распространению коронавируса.

Кроме того, участники обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами Евразэс.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.