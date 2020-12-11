Москва, , 12:14 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют дискредитировать из-за рубежа, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»А зачем её дискредитировать?», — пишет пользователь cvacol.

Многие пользователи считают, что если бы Российская Федерация не рекламировала свою вакцину всему миру, то её реализация за рубежом могла бы пройти в более спокойном формате. Они уверены, что многие страны приобрели бы российский препарат без «особой шумихи».

«Не надо предлагать, навязывать. Надо на деле доказать, что помогает. Нужно время, чтобы оценить результат. И если наша вакцина будет действовать лучше, чем другие, то покупатели найдутся сами. А сегодняшний метод навязывания порождает больше сомнений», — считает Лара Л.

Другие призвали российских учёных опубликовать информацию об эффективности отечественной вакцины. Они уверены, что это стало бы лучшей рекламой для «Спутник V» на территории иностранных государств.

«Для того, чтобы не было кривотолков, надо опубликовать честно со всеми научными доказательствами и протоколами исследования эффективность нашей вакцины и их вакцин. Привести сравнительную таблицу, на какой выборке проверяли (сколько подопытных), сколько привитых и сколько плацебо, в какой категории сколько заболевших и т. д и т. п.», — написал пользователь под псевдонимом «Северянин».

Другая часть блогеров выразила свою уверенность в том, что российская вакцина является эффективной и, в конце концов, она найдёт своего покупателя в других странах.

«Есть факты. И они состоят в том, что пока малые страны, типа Чехии, сидят в полном локдауне и ждут вакцину от более крупных европейских стран. В России есть уже две своих вакцины, которые эффективны», — пишет Николай С.

Напомним, 11 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют дискредитировать из-за рубежа.