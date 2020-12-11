Махачкала, , 11:49 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана одобрили кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на пост председателя правительства республики. За его назначение на должность премьер-министра проголосовали все 78 депутатов, присутствовавших на очередной сессии, сообщили 11 декабря в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 24 ноября врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство республики в отставку, поручив его составу исполнять свои функции до формирования нового состава исполнительного органа. Исполнение обязанностей председателя правительства было временно возложено на первого вице-премьера Абдулпатаха Амирханова. Спустя две недели Меликов внес в региональный парламент его кандидатуру на пост премьер-министра.

Абдулпатах Амирханов родился в мае 1962 года в Хунзахском районе Дагестана. За последние 12 лет он был первым замминистра инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана, замминистра промышленности, транспорта и энергетики республики, начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа, помощником главы города Дербента, а также руководителем управления Росимущества в Дагестане.

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