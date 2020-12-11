п. Новоомский, , 11:46 — REGNUM Школьный сторож Надежда Чекмарёва, избранная главой Новоомского сельского поселения в Омской области, отказалась вступать в должность. По словам депутата сельсовета Ивана Каплюченко, будут новые выборы, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 10 декабря. Чекмарева была единственным конкурентом для действующего главы поселения Артёма Лена, выступая в роли технического кандидата. Однако в результате её поддержали шесть депутатов, за Лена — четыре.

Иван Каплюченко добавил, что после отказа от должности выборные процедуры начнутся заново.

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