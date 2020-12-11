Москва, , 11:44 — REGNUM Очередные санкции, которые Соединённые Штаты ввели в отношении российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, как и предыдущие антироссийские ограничительные меры не имеют под собой никаких оснований. Об этом сегодня, 11 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что «очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами». С сожалением Захарова подчеркнула, что власти США не нашли другого способа отметить 10 декабря, День прав человека, кроме как снова расширить санкции в отношении российских граждан и организаций.

«Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — добавила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне приняли решение о включении в санкционный список по «акту Магнитского» советника главы Чечни Рамзана Кадырова по безопасности Даниила Мартынова, вице-премьера республики Вахита Усмаева, других официальных лиц республики — всего 13 человек и шесть организаций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эти санкции абсурдными и позорными, подчеркнув, что подобные действия Соединённых Штатов никак не мешают развитию республики, а вот Вашингтону «ещё аукнуться». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уверен, что введение Соединёнными Штатами новых антироссийских санкций, вероятно, потребовалось для того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем в самих США.

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