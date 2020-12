Пекин, , 11:25 — REGNUM Три компании из Китая заинтересованы в покупке индонезийских товаров на сумму 505 млн долларов США, сообщает Antara.

Соответствующее соглашение было подписано компаниями Beijing Huiyu Import-Export Co Ltd, Hebei Jinyezi Pharmaceutical Co Ltd и Prestige International Trading Company Ltd на полях бизнес-форума, проведенного посольством Индонезии в Пекине.

Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что реализация китайских инвестиций в Индонезию в период с января по сентябрь 2020 года увеличилась на 6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

«Китай продолжает считать Индонезию одним из приоритетных направлений. Китайские компании хотят выйти на мировой рынок и расширить свои инвестиции в Индонезию», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, делегаты Балийского демократического форума из 97 стран верят, что демократия — лучшая система, которая помогает многим странам противостоять пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 100 стран назвали демократию лучшей системой для борьбы с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Почти 100 обеспокоенных граждан Индонезии вернутся домой из Перу