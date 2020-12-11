Душанбе, , 11:14 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности командира отряда особого назначения Национальной гвардии Икрома Джумахонзода, сообщили в пресс-службе главы государства.

В приказе сообщается, что Джумахонзода уволен в связи с переходом на новое место работы. Командиром спецподразделения Нацгвардии назначен Мирзосафар Шамолзода. Ранее он командовал одной из войсковых частей в Ргоуне.

Напомним, 18 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности директора агентства по контролю за наркотиками Шерхона Салимзода.