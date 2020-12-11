Самара, , 11:16 — REGNUM Проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области инициировал глава региона Дмитрий Азаров на заседании областной антикоррупционной комиссии, 10 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее обращение в прокуратуру от имени губернатора области должно быть подготовлено в течение 10 дней.

По словам Азарова, руководство региона получает большое количество обращений от общественных организаций и граждан по работе областного министерства строительства. Ранее по некоторым вопросам проводились проверки, как профильным департаментом, так и прокуратурой на предмет конфликта интересов и иных возможных правонарушений. Несмотря на это обращения продолжают поступать.

Глава области попросил чиновников подготовить обращение в региональную прокуратуру для проведения комплексной проверки этого ведомства, чтобы можно было посмотреть на истинное положение вещей.

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