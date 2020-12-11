Кампала, , 11:07 — REGNUM Единственная женщина-кандидат на пост президента Уганды Нэнси Калембе приостановила предвыборную кампанию из-за нехватки средств. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Калембе.

В своём заявлении политик обратилась за финансовой помощью к общественности. Она сказала, что ей еще предстоит посетить несколько округов за месяц до всеобщих выборов, сообщают местные СМИ.

В четверг она заявила местному телеканалу, что «не будет выходить из предвыборной гонки, но будет менять стратегию».

14 января угандийцы должны проголосовать на парламентских и президентских выборах.

Действующий президент Йовери Мусевени, который находится у власти уже три десятилетия, столкнулся с конкуренцией со стороны 10 других кандидатов, включая музыканта и парламентария Роберта Кягуланьи, известного по псевдониму Боби Вайн.