Москва, , 11:01 — REGNUM На сегодняшний день отношения между Россией и Мексикой характеризуются регулярными политическими, межведомственными контактами, последовательным углублением торгового-экономического, инвестиционного, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сегодня, 11 декабря, в поздравительном послании министру иностранных дел Мексики Марсело Эбрарду по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мексикой заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства указал на заинтересованность России в установлении безвизового режима с Мексикой.

«Работаем над усовершенствованием договорно-правовых основ российско-мексиканских отношений, — сказал Лавров в статье , опубликованной на официальной странице МИД РФ в Facebook. — Заинтересованы в заключении полноформатного соглашения об установлении безвизового порядка для поездок граждан двух стран, которое стало бы знаковой договоренностью в контексте растущих объёмов туристических и деловых обменов».

Как сообщало ИА REGNUM, возможное введение двухстороннего безвизового режима между РФ и Мексикой обсуждалось на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой мексиканского МИД Марсело Луисом Эбрардом в Мехико в феврале 2020 года.

Лавров напомнил, что большая часть государств Латинской Америки и Карибского региона уже имеют соглашения с российской стороной о безвизовом сообщении. По словам главы МИД РФ, после подписания подобного договора между Москвой и Мехико поток российских туристов в Мексику возрастёт.

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