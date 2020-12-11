Аккра, , 11:01 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назначил переходную комиссию из 15 членов, готовясь официально вступить во второй срок своих полномочий. Об этом сообщает BBC Africa.

Президент был переизбран в этом месяце, результаты которых были отвергнуты его главным соперником, бывшим президентом Джоном Махамой.

Конституция Ганы требует, чтобы победивший кандидат в президенты назначил переходную комиссию в течение 24 часов после официального оглашения результатов Избирательной комиссией.

Эту группу возглавит глава администрации президента Акуфо-Аддо Акосуа Фрема Осей-Опаре.

Напомним, что Избирательная комиссия в среду, 9 декабря, объявила президента Акуфо-Аддо победителем выборов с 51,59% голосов, в то время как Махама набрал 47,36%.

В своей победной речи президент призвал к единству и пообещал улучшить уровень жизни населения.

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