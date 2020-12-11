Будапешт, 11 декабря 2020, 10:55 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель оказалась вынужденной пойти на «возмутительный» компромисс с властями Польши и Венгрии, своим нежеланием соблюдать принцип верховенства закона «подрывающими» устои Европейского союза, заявил американский трейдер, финансист, инвестор, сторонник теории открытого общества Джордж Сорос в статье, вышедшей 10 декабря в Project Syndicate.
По словам финансиста, ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой: «клептократический режим» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также нелиберальное правительство партии «Право и справедливость» (PiS) в Польше нагло бросают вызов ценностям, на которых построен Европейский Союз. И на эту угрозу руководство блока может ответить лишь компромиссом. При этом Сорос подчеркнул, что понимает ситуацию, в которой оказалась канцлер Германии Меркель: ей, пока президент Франции Эммануэль Макрон разбирается с внутриполитическими проблемами республики, приходится выступать в качестве «главного лица, принимающего решения в ЕС».
Сорос обратил внимание на то, что Орбан, по некоторой информации, собирался объявить о таком своем решении, «поскольку он не может позволить себе допустить разоблачения всех масштабов коррупции своего режима», что стало бы неизбежно, если бы Брюсселю удалось добиться связать соблюдение принципа верховенства закона с выделением ЕС средств странам-членам.
Напомним, накануне в ЕС начался очный саммит ЕС, одной из главных тем на котором утверждение нового бюджетного плана ЕС на 2021−2027 год. Поскольку в него был прописан механизм контроля за соблюдением принципа верховенства права в странах-членах, Венгрия и Польша наложили на него вето. При этом перед встречей на высшем уровне председательствующая сейчас в ЕС Германия провела переговоры с Варшавой и Будапештом, и добилась компромиссного решения.