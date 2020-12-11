Будапешт, , 10:55 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель оказалась вынужденной пойти на «возмутительный» компромисс с властями Польши и Венгрии, своим нежеланием соблюдать принцип верховенства закона «подрывающими» устои Европейского союза, заявил американский трейдер, финансист, инвестор, сторонник теории открытого общества Джордж Сорос в статье, вышедшей 10 декабря в Project Syndicate.

По словам финансиста, ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой: «клептократический режим» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также нелиберальное правительство партии «Право и справедливость» (PiS) в Польше нагло бросают вызов ценностям, на которых построен Европейский Союз. И на эту угрозу руководство блока может ответить лишь компромиссом. При этом Сорос подчеркнул, что понимает ситуацию, в которой оказалась канцлер Германии Меркель: ей, пока президент Франции Эммануэль Макрон разбирается с внутриполитическими проблемами республики, приходится выступать в качестве «главного лица, принимающего решения в ЕС».

"Я также понимаю, почему канцлер Германии не хочет, чтобы еще одна страна, Венгрия, в скором времени объявила о своем намерении выйти из ЕС», — отметил финансист.

Сорос обратил внимание на то, что Орбан, по некоторой информации, собирался объявить о таком своем решении, «поскольку он не может позволить себе допустить разоблачения всех масштабов коррупции своего режима», что стало бы неизбежно, если бы Брюсселю удалось добиться связать соблюдение принципа верховенства закона с выделением ЕС средств странам-членам.

«Угроза торпедировать финансы ЕС путем наложения вето на его бюджет была отчаянной авантюрой со стороны Орбана. Но это был блеф, который следовало раскусить. К сожалению, Меркель, похоже, поддалась на венгерское и польское вымогательство», — указал Сорос.

«Все, что я могу сделать, это выразить моральное возмущение, которое должны испытывать люди, которые верили в ЕС как в защитника европейских и универсальных ценностей. Я также хочу предупредить, что этот компромисс может серьезно подорвать с трудом завоеванное доверие, которое институты Союза приобрели благодаря созданию фонда восстановления», — заключил он.

Напомним, накануне в ЕС начался очный саммит ЕС, одной из главных тем на котором утверждение нового бюджетного плана ЕС на 2021−2027 год. Поскольку в него был прописан механизм контроля за соблюдением принципа верховенства права в странах-членах, Венгрия и Польша наложили на него вето. При этом перед встречей на высшем уровне председательствующая сейчас в ЕС Германия провела переговоры с Варшавой и Будапештом, и добилась компромиссного решения.