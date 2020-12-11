Москва, , 10:53 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует расширить численность своего контингента в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь миссии МККК в Карабахе Этери Мусаелян.

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«Мы планируем увеличить наш штат, чтобы иметь возможность своевременно и адекватно реагировать на гуманитарные потребности, а также начать новые мероприятия на основе наших выводов по потребностям», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что МККК уже предоставил строительные материалы для восстановления поврежденных домов и раздал людям продукты, обогреватели и гигиенические наборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста в Нагорном Карабахе, на территории которого данная организация давно и активно ведет свою работу.

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