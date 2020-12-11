Баку, , 10:48 — REGNUM Постановление об отмене на территории Азербайджана c 12 декабря военного положения, которое было введено в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, принял 11 декабря азербайджанский Милли меджлис (парламент).

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"Утвердить указ президента Азербайджанской Республики «Об отмене военного положения», — говорится в тексте постановления парламента Азербайджана, приводимом на сайте законодательного органа республики.

Также в документе уточняется, что военное положение в стране будет отменено с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан настроен создавать новую платформу сотрудничества на Кавказе и в соседних с ним странах.