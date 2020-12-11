Вашингтон, 11 декабря 2020, 10:41 — REGNUM Министерство обороны США планирует отказаться от большей части поддержки контртеррористических миссий Центрального разведывательного управления (ЦРУ) уже к началу следующего года. Об этом CNN сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны, знакомый с ситуацией.
Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер сообщил об этом решении директору ЦРУ Джине Хаспел в письме на этой неделе. Издание отмечает, что такой шаг, как ожидается, окажет широкое влияние на масштабы военизированных операций разведывательного управления.
Так, с целью оптимизации расходов военного ведомства может быть сокращено количество баз Пентагона в мире, используемых ЦРУ для проведения собственных операций. Также ЦРУ может лишиться права применять некоторую военную технику, включая беспилотники Predator.
В мионобороны США подчеркнули, что Пентагон старается лучше распределить свои ресурсы с упором на соперничество великих держав с Китаем.
В письме, направленном Миллером в ЦРУ, говорится, что министерство обороны изучает вопрос о пересмотре меморандума о взаимопонимании департамента с ЦРУ впервые с 2005 года. В письме содержится просьба к ЦРУ дать ответ до 5 января 2021 года.