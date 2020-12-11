Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Министерство обороны США планирует отказаться от большей части поддержки контртеррористических миссий Центрального разведывательного управления (ЦРУ) уже к началу следующего года. Об этом CNN сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны, знакомый с ситуацией.

Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер сообщил об этом решении директору ЦРУ Джине Хаспел в письме на этой неделе. Издание отмечает, что такой шаг, как ожидается, окажет широкое влияние на масштабы военизированных операций разведывательного управления.

Так, с целью оптимизации расходов военного ведомства может быть сокращено количество баз Пентагона в мире, используемых ЦРУ для проведения собственных операций. Также ЦРУ может лишиться права применять некоторую военную технику, включая беспилотники Predator.

В мионобороны США подчеркнули, что Пентагон старается лучше распределить свои ресурсы с упором на соперничество великих держав с Китаем.

«Многое изменилось за первые два десятилетия этого столетия, и министерство обороны просто взаимодействует с ЦРУ, чтобы гарантировать, что и оба ведомства смогут совместно противостоять вызовам национальной безопасности, стоящим перед Соединёнными Штатами», — добавил представитель пресс-службы минобороны США.

«Нет более прочных отношений и лучшего партнёрства, чем между ЦРУ и Министерством обороны», — заявила CNN пресс-секретарь ЦРУ Николь де Хаай. — Это партнёрство привело к достижениям, которые значительно продвинули национальную безопасность США, и мы уверены, что министерство обороны и ЦРУ будут продолжать это тесное сотрудничество в течение многих лет».

В письме, направленном Миллером в ЦРУ, говорится, что министерство обороны изучает вопрос о пересмотре меморандума о взаимопонимании департамента с ЦРУ впервые с 2005 года. В письме содержится просьба к ЦРУ дать ответ до 5 января 2021 года.