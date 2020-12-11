Джакарта, , 10:40 — REGNUM Делегаты и участники Балийского демократического форума из 97 стран верят, что демократия — лучшая система, которая помогает многим странам противостоять пандемии, сообщает Antara.

«Мне приятно, что участники форума разделяют тот же оптимизм, что демократия является наиболее адекватной системой, помогающей смягчить последствия пандемии. Демократические ценности и нормы должны быть нашим руководством при разработке политики по борьбе с пандемией», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии проведет вакцинацию 107 миллионов человек или 67% жителей страны в возрасте 18−59 лет.

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