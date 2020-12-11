Кампала, , 10:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Уганды подало заявку на получение более двух миллионов доз вакцины от COVID-19, когда число случаев заражения коронавирусом в восточноафриканской стране превысило 25 000. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление генерального директора Службы здравоохранения Уганды Генри Мвебесы.

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«Министерство количественно определило и подало заявку на вакцину AstraZeneca от COVID-19 через Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), и процесс находится на завершающей стадии», — заявил Мвебеса.

«Вакцина (AstraZeneca), как известно правительству, была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)… Важно отметить, что только вакцины, одобренные министерством здравоохранения и ВОЗ, могут быть использованы для населения Уганды», — добавил Мвебеса.

Уганда рассчитывает получить два миллиона бесплатных доз от альянса в начале 2021 года, но «откладывает бюджет на закупку большего количества для всего населения».

В настоящее время страна готовится к проведению всеобщих выборов 14 января 2021 года. По информации репортёров, в стране наблюдается рост числа ежедневных случаев заражения коронавирусом.

Некоторых политиков обвинили в несоблюдении установленных медицинских рекомендаций по предотвращению распространения вируса во время кампаний.