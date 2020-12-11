Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Медицинские работники, главный инфекционист США Энтони Фаучи и организаторы движения за расовую справедливость стали «стражами года». Об этом говорится в сообщении американского журнала Time.

«Стражи встают под удар для защиты священных для демократии идеалов. В 2020 году они сражались на многих фронтах», — отмечает издание.

Врачи в уходящем году противостояли новой коронавирусной инфекции. Фаучи, кроме этого, «боролся за правду». Он «мягко исправлял» «ложные» заявления о COVID-19, с которыми выступал президент Дональд Трамп, утверждают авторы публикации.

К числу «стражей» года журнал отнёс активистов, выступающих за расовую справедливость. Это движение образовалось после гибели при полицейском задержании темнокожего Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис журнал провозгласил «Человеком года — 2020».

Читайте ранее в этом сюжете: Байден стал Человеком года по версии журнала Time