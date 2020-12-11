Куала-Лумпур, , 10:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что вакцина против коронавируса в стране не должна получать сертификат качества «халяль», сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

"Если вакцины смогут получить сертификацию халяль, будет лучше, но мы не регистрируем лекарства на основании этого статуса», — пояснили в министерстве здравоохранения Малайзии.

Ранее в комитете национального совета по делам ислама в Малайзии подняли вопрос о вакцинации мусульман. Опасения по поводу нехаляльной вакцины от коронавируса начали проявляться, когда власти подписали соглашения с несколькими производителями о поставке вакцины.

Издание отмечает, что малайзийская фармацевтическая компания Pharmaniaga планирует построить первое в мире предприятие по производству халяльной вакцины в 2022 году.

Напомним, в ноябре Малайзия подписала соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку 12,8 млн доз вакцины от коронавируса для 20% населения.

В Малайзии зарегистрировано 76 265 носителей коронавируса и 393 случая смерти.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Малайзии ушел на карантин