Сеул, , 10:13 — REGNUM Соединённые Штаты договорились с Южной Кореей о возвращении Сеулу контроля над участками 11 американских военных баз и двумя участками на территории базы Ёнсан. Об этом 11 декабря сообщили в южнокорейском министерстве обороны.

Решение об окончательной передаче баз было принято на 201-м онлайн-заседании объединенного комитета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными. Тогда же сообщалось, что США готовы вернуть еще 13 подобных участков.

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