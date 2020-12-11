Додома, , 10:09 — REGNUM Бывший оппозиционный депутат парламента Танзании Годблесс Лема получил политическое убежище в Канаде. Об этом сообщает BBC Swahili.

Журналисты отмечают, что мужчина бежал в Кению через границу Лунгалунга и был ненадолго задержан, прежде чем ему разрешили вылететь в Канаду.

Его кенийский юрист Джордж Ваджакойя заявил в интервью местным СМИ, что Лема покинул Кению ночью в среду, 9 декабря.

Лема прибыл в Кению в прошлом месяце в сопровождении своей жены и троих детей. Он бежал вскоре после выборов в Танзании в октябре, на которых президент Джон Магуфули был объявлен победителем. Его главный соперник Тунду Лиссу оспорил результаты голосования, однако затем бежал в Бельгию, заявив, что его жизнь находится в опасности.