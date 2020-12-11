Стокгольм, , 10:03 — REGNUM В Швеции 1 465 различных деятелей культуры, организаций и учреждений смогут разделить в общей сложности 440 миллионов шведских крон (€43 млн), которые выделило правительство страны в качестве антикризисного пакета помощи в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Согласно пресс-релизу Государственного совета по культуре, всего на получение средств было подано 2 215 заявок. Генеральный директор ведомства Кайса Равин заявила, что многие, кто подавали заявку на получение государственной помощи, «выражали отчаяние и безнадежность» в результате пандемии коронавируса.

«Мы решили распределить поддержку среди как можно большего количества соискателей вместо того, чтобы раздать большие суммы нескольким претендентам», — рассказала Равин.