Сеул, , 09:52 — REGNUM Подвижки в переговорах Соединённых Штатов и Северной Кореи о денуклеаризации Корейского полуострова возможны, однако для этого от Вашингтона требуется проявить политическую волю. Такое мнение высказала министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

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«Вне зависимости от того, будет ли Джозеф Байден непосредственно участвовать в этом процессе, со стороны его администрации должна быть продемонстрирована политическая воля к достижению поставленной цели», — сказала в ходе видеоконференции Аспенского института глава МИД, слова которой приводит ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это «будет совершенно необходимо для того, чтобы добиться подвижек» в этом вопросе. Кан Гён Хва отметила, что полная денуклеаризация является целью не только США, это Южной Кореи, и всего мирового сообщества, однако обеспечить «то, к чему стремится Северная Корея», могут лишь Соединённые Штаты.

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Министр иностранных дел Кореи добавила, что вся ядерная программа Пхеньяна основана на представлении о враждебности со стороны США, именно эту озабоченность Северной Кореи следует принимать во внимание, выстраивая диалог с Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал дипломатию единственным путём к устойчивому миру и денуклеаризации Корейского полуострова. Он призвал Пхеньян возобновить диалог со странами, заинтересованными в данном процессе, подчеркнув, что мировое сообщество настроено на продолжение диалога и достижение прогресса в данном вопросе.