Ереван, , 10:01 — REGNUM Движение поездов ереванского метро, ранее прерванное из-за акций протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, восстановлено. Об этом 11 декабря сообщается на странице метрополитена Еревана в соцсети Facebook.

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«Сообщаем, что работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна по состоянию на 09:45 (08:45 мск) возобновлена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций в Ереване, требующие отставки премьер-министра страны, парализовали работу городского метрополитена.