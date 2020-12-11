Москва, , 09:46 — REGNUM Так называемый «план Б» властей Украины по урегулированию ситуации в Донбассе является пиар-ходом, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, Киев «что-то для себя решит и будет это реализовывать, потому что без согласия всех остальных украинская власть сделать этого не может».

«Поэтому план Б — это оговорка, это пиар-ход, это для того, чтобы привлечь внимание», — сказал Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев утвердил «план Б» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне украинский журналист и политический эксперт Игорь Гужва заявил, что ситуацию по Донбассу просто «подвесили» до тех пор, пока на сцене не появятся настоящие хозяева положения (новая администрация в Вашингтоне), которые и определят, в каком направлении развиваться событиям.

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