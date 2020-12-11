Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп может пойти на помилование сына своего политического противника Джо Байдена, которого американские СМИ уже объявили победителем в президентской гонке, пишет Джейкоб Хейльбрунн в статье, вышедшей 10 декабря в The National Interest.

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«Охота началась. Расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера, отошло за несколько месяцев до президентских выборов на второй план. Теперь же федеральные прокуроры наращивают усилия, чтобы выяснить, в чем заключалась его коммерческая деятельность», — указал автор.

Подобное развитие событий, отметил Хейлбрунн, интересно не только для избранного главы Белого дома Байдена, но и для нынешнего президента Дональда Трампа, который может рассмотреть вопрос о помиловании Хантера Байдена в рамках более радикального шага по освобождению собственной семьи от уголовного и иного преследования со стороны федерального правительства.

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«Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему юристу, также вчера, что в отношении моих налогов ведется расследование. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — заявил сын Байдена.

Редактор The National Interest отмечает, что это возможно, но также может быть, что его темные дела в Китае и на Украине могут не пройти пристальной проверки, которой их подвергнет ФБР. В результате велика вероятность, что и у самого Хантера Байдена, и у его отца могут появиться гораздо более серьезные проблемы, чем обоим хотелось бы.

Фактом, от которого никуда не деться, Хейлбрунн назвал то, что на протяжении всей предвыборной кампании сын Байдена был источником сильно озабоченности для его отца, и если расследование не будет остановлено, его тень будет преследовать Байдена-президента с самого его прихода к власти. Подобная перспектива может оказать влияние на то, кого Байден выберет своим генеральным прокурором: ему нужен будет человек, непосредственно принимавший участие в решении, начинать ли расследование против сына Байдена или нет.

«Однако это может повлечь за собой странный политический разворот событий: если его генеральный прокурор решит провести открытый процесс над Хантером Байденом, более политически вероятным становится то, что под судом могут оказаться и члены семьи Трампа», — отметил Хейлбрунн.

В связи с чем и можно говорить о том, что сам Трамп может пойти на помилование не только своей семьи — слухи о чем уже ходят, — но и сына Байдена. Основная проблема заключается в том, чтобы любое такое помилование не только выглядело бы корыстным шагом. Если же Трамп помилует сына своего политического противника, он проявит великодушие и беспристрастность.

Тем не менее пойти на этот шаг Трампу будет непросто: на протяжении большей части предвыборной гонки 2020 года он настаивал на то, что скандал с Хантером Байденом сокрушит его соперника-демократа.

«Он не сокрушил. Теперь Трамп утверждает, что он бы победил на выборах, если бы новости о расследовании были обнародованы ранее. Трамп, скорее всего, начнет активнее использовать эпизод с Хантером Байденом, убеждая всех в правоте своих слов о сфальсифицированных выборах», — отметил редактор The National Interest.

«Но если он действительно намерен раздавать помилования, ему, возможно, стоит еще раз подумать о том, как использовать сагу о Хантере», — заключил Хейлбрунн.