Ереван, , 09:45 — REGNUM Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парализовали работу городского метрополитена. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ереванского метро.

«В 09:08 (08:08 мск) движение ереванского метро было парализовано. На станциях метро проводятся акции неповиновения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что свыше 40 человек задержали в ходе протестной акции, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у здания правительства в Ереване.

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