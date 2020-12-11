Оттава, , 09:41 — REGNUM Введение санкций против Китая допускают власти Канады, чтобы добиться возвращения домой своих соотечественников, обвинённых в шпионаже. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил 10 декабря журналистам.

Главу правительства спросили о возможности применения канадского «закона Магнитского» против Китая в связи с арестом двоих канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Трюдо напомнил, что Оттава считает арест этих людей незаконным.

Канадская сторона, подчеркнул он, продолжает рассматривать все варианты действий. Официальная Оттава продолжит делать всё возможное для возвращение Коврига и Спэйвора домой.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Канады и Китая ухудшились в декабре 2018 года связи с задержанием в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую власти США обвиняют в мошенничестве. Вскоре в Пекине был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, а затем и другой гражданин Канады Майкл Спэйвор. Обоих обвинили в совершении действий, угрожающих национальной безопасности КНР.

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