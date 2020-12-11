Дамаск, , 09:35 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Минобороны России помогают сирийским военным патрулировать местность в районе линии «Браво», которая разделяет Голанские высоты между Сирией и Израилем.

«Самое главное — это действия личного состава. Мы отрабатываем совместные тренировки: эвакуация, усиление и отражение нападения», — цитирует РИА Новости командира российского батальона, представившегося Аланом.

По его словам задача военных — наблюдение за прекращением ведения огня, демонстрация присутствия ВС России в Сирии и самая главная задача — это сохранение жизни и здоровья российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, восточная часть Голанских высот является сирийской территорией, но ни Израиль, ни США не признают это. Совет Безопасности ООН признаёт эту территорию частью Сирии.

В конце января 2020 года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменения границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства.

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