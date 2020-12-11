Ямусукро, , 09:36 — REGNUM Лидер оппозиции и бывший президент Кот-д'Ивуара Анри Конан Бедье призвал к инклюзивному диалогу с правительством после «спорных выборов». Об этом сообщает BBC Africa.

Журналисты отмечают, что президент Алассан Уаттара был переизбран в октябре на третий срок, что вызвало «политическое насилие» в западно-африканской стране. Он должен быть приведен к присяге в конце этой недели.

Лидер оппозиции заявил, что предлагаемые переговоры должны контролироваться «авторитетными международными организациями, такими как ООН».

Он также призвал освободить всех людей, которые были арестованы в ходе протестов, проходивших до и после выборов.

Ивуарийские оппозиционеры, такие как Паскаль Аффи Н'гессан и Морис Каку Гикауэ, все еще находятся под стражей. Бедье призвал ивуарийцев готовиться к демонстрациям, за мир в стране. Он обратился в полицию и армию, запросив обеспечение безопасности демонстрантов.